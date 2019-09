I Giocattoli della Nostra Infanzia: ecco la premiere della tera stagione

La terza stagione della serie documentario I Giocattoli della Nostra Infanzia ha finalmente una data di debutto. L'annuncio è stato dato direttamente dall'ideatore della serie, Brian Volk-Weiss, attraverso un video caricato sul profilo twitter dello show che molto presto sarà disponibile all'interno del catalogo di Netflix.

Tempi di annunci importanti, dunque, per il colosso dello streaming. Dopo la premiere di Lucifer 5, ecco arrivare quella de I Giocattoli della Nostra Infanzia: il 15 novembre 2019.

Il breve video presente su twitter - che per stile ed estetica fa riferimento agli anni '80 - vede inoltre come protagonista un volto noto per tutti coloro che possedevano giocattoli e guardavano serie TV all'epoca: Walter Jones, ovvero l'interprete di Zack Taylor nello storico telefilm Power Rangers (Might Morphin Power Rangers).

La serie I Giocattoli della Nostra Infanzia è stata trasmessa per la prima volta durante il 2017 e le puntate mostrano quelli che sono stati alcuni grandi giocattoli di successo nelle generazioni precedenti. Durante le precedenti due stagioni abbiamo potuto assistere a prodotti collegati a Star Wars, G.I. Joe o alla famosa linea dei Masters of The Universe, che in futuro potremo rivedere grazie all'annuncio della serie TV su He-Man.

La terza stagione, invece, concederà spazio, oltre ai già citati Power Rangers, anche a My Little Pony, Wrestling e Teenage Mutant Ninja Turtles (Tartarughe Ninja) in un totale di quattro episodi, esattamente come le prime due.