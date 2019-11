D&D, giochi da tavola e femminismo nell'ultimo episodio di South Park

Questa settimana è tornato anche South Park, con un nuovo episodio della stagione 23 chiamato "Board Girls". I riflettori sono puntati sul mondo dei giochi da tavola, recentemente tornato assai di moda, anche se in realtà di tratta solo di un pretesto per parlare della gaming culture in generale.

Cartman, Stan, Kyle e i ragazzi organizzano il loro club dei giochi da tavola chiamato "Dice Studz" e scelgono Dungeons and Dragons come gioco principale. Tutto scorre senza problemi, finché due delle ragazze della scuola elementare decidono di unirsi al club. Cartman però le tratta come se fossero delle novelline e non conoscessero il genere, finché le due ragazze non dimostrano di saperci fare, vincendo la partita.

Le ragazze alla fine fondano anche il loro club, che si scopre essere meglio organizzato di quello maschile, nonostante le lamentele di Cartman. L'episodio dunque parte dal presupposto dei giochi da tavola, per lanciare la sua critica, naturalmente nello stile particolarissimo, scanzonato e senza freni del cartone animato (per approfondire, date un'occhiata al nostro speciale sulla serie di South Park), nei confronti della cultura ludica e videoludica, pervase tutt'ora di un certo sessismo di fondo immotivato.

Che ne pensate della serie? Avete già visto l'episodio in questione? Sapevate che uno degli ultimi bersagli di South Park è stato Disney+?