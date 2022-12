Il grande gioco, da domani gli ultimi episodi: svelata la trama del finale di stagione

Domani venerdì 9 dicembre andrà in onda il finale di stagione della nuova serie Sky Il grande gioco, dramma sportivo dedicato agli intrighi del calcio mercato e interpretato da Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini.

In queste ore Sky, che distribuisce in esclusiva Il grande gioco, disponibile anche in streaming solo NOW, ha condiviso con noi le trame degli ultimi due episodi: nel settimo e ottavo episodio Kirillov riesce a portare Quintana al Milan ed Elena per vendetta fa circolare il video di Quintana e Valeria, causando l’allontanamento del giocatore dalla squadra. Corso coglie l’occasione per riportare, grazie ad Assari e Valeria, Quintana all’Atletico Madrid, e si procura con l’inganno le prove della responsabilità di Elena nella pubblicazione del video. Intanto Lagioia è insofferente verso la gestione della ISG sulla sua immagine. Allo stadio San Siro si gioca Atletico Madrid vs Milan: Lagioia e Quintana si fronteggiano con immensa sportività. Lagioia ha un infortunio e si riavvicina ad Assari. Negli skybox Corso mette Elena con le spalle al muro e la costringe a dimettersi dalla ISG, mentre Dino offre a Kirillov i terreni in cambio del suo allontanamento. Dino è di nuovo CEO e prima di morire fa delle scelte inaspettate, ribaltando la situazione.

Il grande gioco è creata da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri. Da un’idea di Alessandro Roia, con la collaborazione di Riccardo Grandi e la regia di Fabio Resinaro e Nico Marzano.

