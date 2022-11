Il grande gioco: il sex-tape di Carlos Quintana sarà al centro dei nuovi episodi

Il calciomercato non dorme mai, e nemmeno i giochi di potere che si celano dietro la sua facciata più scintillante: la nuova serei Sky Il grande gioco torna da domani con i nuovi episodi, e in queste ore sono state diffuse le trame ufficiali delle prossime puntate.

Nel terzo e quarto episodio de Il grande gioco Corso, sebbene turbato dalle accuse del padre in tribunale, insieme ad Assari riesce a portare Lagioia alla primavera del Milan. Alla ISG invece la situazione è tesa: Dino sospetta un’alleanza tra Elena e Kirillov, mentre Quintana è sempre più insofferente della gestione che la ISG gli riserva. In Sardegna Corso persuade il campione ad affidarsi a Kirillov, e impedisce la diffusione di un compromettente sex-tape di Quintana e Valeria. Elena scopre della malattia del padre e rende pubblica la notizia. Con il padre fuori gioco, annuncia la fusione della ISG con la Plustar di Kirillov. Assari e Corso fanno firmare Lagioia con il Milan, mentre Quintana riscopre il suo amore sopito per il calcio e firma la procura di Kirillov. Kirillov fa picchiare il padre di Corso, che si convince a ritirare le sue accuse verso il figlio e gli rivela il nome di chi lo ha corrotto.

La serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Èliseo entertainment torna con il terzo e il quarto episodio da domani venerdì 25 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nel cast tornano Francesco Montanari (Il cacciatore, I Medici – Nel nome della famiglia), Elena Radonicich (1992, La porta rossa, Fabrizio De André – Principe libero) e il vincitore del David di Donatello nonché candidato all’Oscar Giancarlo Giannini (Casino Royale, Snack Bar Budapest, Pasqualino Settebellezze).

