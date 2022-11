Il grande gioco: nel nuovo spot per la serie Sky anche Fabio Caressa e Gianluca Di Marzio

Tutti pazzi per Corso Manni, il procuratore più potente d’Italia: nel nuovo video promozionale per la nuova serie Sky Original Il grande gioco, infatti, il personaggio interpretato da Francesco Montanari arriva negli studi di Sky Sport per confrontarsi con i veri giornalisti del calciomercato.

Come potete vedere nel filmato disponibile in calce all'articolo, non c’è giornalista di Sky Sport che non provi a pedinarlo per estorcergli una soffiata sulle trattative più scottanti o per sapere le ultimissime sugli affari che segneranno il destino del calcio internazionale o sul trasferimento di qualche bomber o allenatore. Accanto a Manni/Montanari compaiono anche alcuni fra i volti più riconoscibili e amati dello Sport di Sky, da Fabio Caressa e Gianluca Di Marzio ad Alessandro Bonan e Luca Marchegiani, che si sono messi in gioco nei panni di se stessi per pedinare il celebre procuratore.

È letteralmente Francesco Montanari show nel nuovo lancio social a sostegno del debutto de Il grande gioco, la nuova serie Sky Original sui segreti del calciomercato di cui l’attore romano è protagonista nei panni di Corso Manni, (ex) re dei procuratori sportivi, dal 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nella serie, Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini saranno tre procuratori le cui storie e carriere si intrecciano tra affari miliardari, false accuse e personaggi senza scrupoli.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Il grande gioco.