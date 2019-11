Giordana di X-Factor rischia l'eliminazione, Eugenio favorito

Tempo di verdetti a X-Factor: con il sesto live in programma per domani sera qualcuno sa già di essere a rischio eliminazione, almeno stando alle attuali previsioni secondo le quali, ad oggi, sarebbe Giordana Petralia la prima indiziata a lasciare lo show.

L'esponente delle Under Donne sembra infatti non poter fare granché per reggere il confronto con i suoi diretti concorrenti: chissà che le assegnazioni dei giudici, però, non possano ribaltare la situazione. Sfera Ebbasta ha assegnato a Giordana Stay di Rihanna, mentre alla sua compagna di squadra Sofia Torbambene è toccata I Love You di Woodkid.

Treat You Better di Shawn Mendes è stata invece la scelta di Malika Ayane per l'ultimo membro degli Under Uomini rimasto in gara, vale a dire Davide Rossi. Per i Gruppi, capitanati da Samuel, i Booda si esibiranno con Hold Up di Beyoncé, mentre ai Sierra toccherà il capolavoro di Ennio Morricone The Ecstasy of Gold.

Per quanto riguarda gli Over, invece, Mara Maionchi ha scelto un pezzo storico come The Sound of Silence di Simon & Garfunkel per Nicola Cavallaro e la hit di Calcutta Cosa mi Manchi a Fare per Eugenio Campagna. Proprio quest'ultimo risulta ad oggi il favorito per la vittoria finale di quest'anno, che consegnerebbe alla Maionchi l'ennesimo trionfo da quando figura tra i giudici dello show.