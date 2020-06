Giorgia e l'incontro con Mia Martini: 'Mi disse una cosa che ho capito dopo anni'

Giorgia, la potente voce della musica italiana, è stata invitata dalla Rai per il compleanno di Pippo Baudo nella trasmissione "Buon compleanno...Pippo" in omaggio allo storico conduttore. In occasione della serata, la cantante ha raccontato un aneddoto riguardo al Festival di Sanremo 1995, dove vinse con la canzone "Come saprei".

L'artista ricorda che per quell'occasione ebbe l'onore di conoscere Mia Martini, che cantò insieme a lei il brano che le aveva assicurato la vittoria, e che la stessa Mimì, ascoltando il brano per la prima volta, ne rimase estasiata dicendo "Questa vince", frase lungimirante che portò fortuna alla giovane Giorgia Todrani.

Ma quello che è rimasto più impresso nella memoria della cantante è sicuramente una frase che le disse Mia Martini prima di salire sul palco insieme a lei per cantare "Come saprei":"Lei mi disse una cosa bellissima prima di cantare, e con gli anni ho capito cosa volesse dire: ‘Mi fai venire voglia di cantare’". Giorgia ricorda quella conoscenza come "un incontro indimenticabile, meraviglioso", avvenuto poco prima della scomparsa di una delle voci più straordinarie ed espressive della musica italiana.

La carriera artistica di Giorgia è partita come corista, per poi debuttare nel 1992 nella sezione Sanremo Giovani con il brano "Nasceremo", che le aprì successivamente le porte per le Nuove Proposte del 1995 in cui vinse come esordiente.

Ma cosa bolle in pentola per il futuro Festival della Canzone Italiana? Ancora è presto per avere notizie certe, soprattutto a causa dei ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, ma è quasi certa la presenza del duo Amadeus-Fiorello, quest'ultimo minaccia di svelare un segreto di Amadeus, altre voci invece parlano di Maria de Filippi alla co-conduzione del prossimo Sanremo 2021.