Giorgia Palmas è incinta: la felicità della showgirl e del compagno Filippo Magnini

Giorgia Palmas e Filippo Magnini diventeranno presto genitori: lo annunciano entrambi sui rispettivi profili Instagram attraverso uno scatto in bianco e nero dove appaiono insieme a Sofia, primogenita di Giorgia, mentre bacia il pancione della sua mamma.

Nel post pubblicato da Giorgia Palmas, si leggono parole d'amore verso sua figlia Sofia: "Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice", e poi si rivolge alla vita che porta in grembo: "Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore".

E anche Filippo Magnini condivide la sua immensa gioia di diventare padre: "Ecco la mia famiglia. Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre. Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina. Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio. Una sensazione di calore mi ha avvolto e ho capito il senso della vita" e anche lui si rivolge alla piccola Sofia:"Mia piccola grande Sofi so che sarai una sorella speciale e sarà stupendo vedervi crescere insieme. Non vedo l’ora di stringerti tra le braccia e guardarti negli occhi, sono già innamorato pazzo di te!".

E se l'amore tra la showgirl e l'ex nuotatore stileliberista cresce sempre di più, altri, invece,si lasciano: è il caso di Serena Enardu e Pago che si sono lasciati definitivamente, mentre altri ancora rievocano tradimenti passati, Paolo Ciavarro commenta il triangolo amoroso di Clizia.