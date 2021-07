Giorgia Rossi di DAZN su Diletta Leotta: 'non siamo paragonabili'

Giorgia Rossi è uno dei nuovi volti di DAZN, la piattaforma di streaming che a partire dalla prossima stagione trasmetterà tutta la Serie A. La giornalista che dopo otto anni a Mediaset è passata a DAZN si è raccontata ad Oggi, dove ha parlato della sua collega Diletta Leotta.

Giorgia Rossi ha subito voluto smorzare i toni ed ha allontanato i presunti antagonismi e contrasti con la Leotta: "quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa” ha affermato nella lunga intervista per Oggi dove ha anche sottolineato i ruoli diversi e la differente formazione professionale.

“Lei è una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto” ha continuato. In molti hanno evidenziato come non si tratti di una prima assoluta dal momento che anche qualche tempo fa, parlando a Tiki Taka, aveva allontanato un paragone con Diletta e scherzando aveva affermato che "cosa unisce me e Diletta Leotta? Il capello?. Non mi dà fastidio ma non sono tanti a paragonarmi con Diletta. Alla fine siamo due personaggi, persone, completamente differenti”.

Secondo le ultime indiscrezioni, Diletta Leotta sarebbe prossima alle nozze.