Giorgia Soleri contro Temptation Island: 'Non capisco cosa ci sia di divertente'

Nei giorni scorsi è ripartito Temptation Island e con esso le solite polemiche. Stavolta il programma di Canale 5 è stato preso di mira da Giorgia Soleri, l'influencer che ha una relazione con il frontman dei Maneskin ha ammesso di non comprendere il senso di un simile format altamente diseducativo.

"Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share e visualizzazioni. Andrebbe boicottata e basta" ha scritto nelle Stories di Instagram riferendosi in particolar modo al rapporto tra Valentina Nulli Augusti e il suo partner Tommaso Eletti.

La Soleri ha poi aggiunto: "Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner? Che arrivano a manipolare talmente tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo non sia non solo giusto, ma anche normale?".

L'influencer teme infatti che questi comportamenti oltremodo sbagliati possano essere emulati: "Mi vengono i brividi a pensare a chi, guardando questi programmi senza strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti di questo tipo perché vengono normalizzati in tv. È tutto estremamente sbagliato. Non capisco cosa ci sia di divertente".

Intanto i Maneskin invece continuano nella loro inarrestabile scalata al successo, conquistando fan in tutto il mondo e ricevendo addirittura il plauso del New York Times.