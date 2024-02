Giorgio Tirabassi compie 64 anni: 'L'infarto? Il problema è di chi resta qui'

Giorgio Tirabassi spegne oggi le sue prime 64 candeline: una carriera trascorsa ad alternare grande e piccolo schermo, all'indimenticabile Glauco di Boris non sono mai mancati apprezzamenti e affetto dei fan (sì, in particolare quelli della serie con Francesco Pannofino), soprattutto quando, qualche anno fa, fu colpito da un infarto.

A parlarne è stato qualche tempo dopo lo stesso Tirabassi, che prima di ringraziare per l'affetto ricevuto dai suoi fan ha specificato che avrebbe preferito che la notizia non trapelasse: l'attore ha poi spiegato di aver cambiato stile di vita dopo quell'evento che lo portò a preoccuparsi, più che per sé stesso, per coloro che gli stanno accanto.

"Mi è arrivato un sacco di affetto da parte della gente, ma se non se ne fosse parlato sarei stato più contento. Ho smesso di fumare, non perché mi sono spaventato, non te ne accorgi nemmeno, quando muori muori. Il problema è per chi rimane, dai un dolore a tutte le persone che ti vogliono bene. Ho mia moglie, i miei figli, i miei amici. L'ho fatto più per gli altri che per me" sono state le sue parole. Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione della quarta stagione di Boris, ultima comparsa di Tirabassi nei panni di Glauco.