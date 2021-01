Giornata della Memoria: 3 Serie TV per non dimenticare i drammi dell'Olocausto

Oggi, 27 gennaio 2021, è il Giorno della Memoria ed è una ricorrenza che si celebra ogni anno per rimembrare le vittime dell'Olocausto. Per chi non lo sapesse, la data venne scelta dall'ONU nel 2005 perché il 27 gennaio 1945 fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz dalle truppe dell'Armata Rossa.

La Shoah, termine ebraico che indica proprio l'Olocausto, è una tragedia storica che nel corso degli anni successivi alla fine del conflitto mondiale è stata raccontata in numerose opere affinché non si dimentichino mai gli orrori e la follia che portarono alla morte di milioni di persone discriminate, torturate e uccise in quanto ebree, disabili, rom, omosessuali o portatori di differenti ideologie.

Anche il cinema e la televisione hanno contribuito a conservare quella memoria e a tramandarla alle generazioni successive. Ogni anno in questi giorni vengono trasmessi in tv film, documentari, inchieste e speciali per ricordare a tutti quello che è stato e che mai più dovrà essere. Qui di seguito vi descriviamo alcune serie televisive che non dovete assolutamente perdervi.

Iniziamo con Olocausto, una miniserie televisiva statunitense del 1978 diretta da Marvin J. Chomsky che racconta l'olocausto attraverso il vissuto di due famiglie tedesche, una ebrea, i Weiss, ed una, i Dorf, il cui padre di famiglia, spinto dalla disoccupazione, si arruola nelle SS fino a diventare uno spietato criminale di guerra al fianco di Hitler. Questa serie, diretta da Marvin J. Chomsky, vede le interpretazioni di Meryl Streep, James Woods e Ian Holm.

Continuiamo con Il diario di Anna Frank, una miniserie televisiva del 2009 in 5 puntate prodotta dalla BBC tratta dall'omonima opera di Anna Frank. La serie vede la regia di Jon Jones e la partecipazione di attori come Kate Ashfield, Geoffrey Breton e Ron Cook.

Concludiamo con Il boia insospettabile, una serie documentaristica del 2019 incentrata sulla figura di John Demjanjuk, accusato di aver commesso crimini di guerra nei campi di sterminio nazisti durante la seconda guerra mondiale. La serie è stata pubblicata su Netflix il 4 novembre 2019 ed è stata diretta da Yossi Bloch e Daniel Sivan.

Vi lasciamo al grande approfondimento sulla Giornata della Memoria e sul perché è stata scelta questa specifica giornata. Vi ricordiamo, inoltre, che proprio sulla storia di Anna Frank arriva una graphic novel targata Star Comics.