Giornata della Memoria, 5 libri da leggere per non dimenticare

Oggi, 27 gennaio 2021, cade la Giornata della Memoria, un'occasione per la riflessione e il ricordo di quella che è stata una delle vicende più oscure e nefaste della storia dell'umanità: l'Olocausto e le sue vittime. Ricordare per non ripetere, è questo il messaggio fondamentale che deve passare, oggi più che mai, in un periodo come questo.

Abbiamo già dedicato uno splendido approfondimento alla Giornata della Memoria e, se sulle nostre pagine potete trovare delle liste fatte da noi di serie televisive dedicate alla Giornata della Memoria, o di film che permettono di celebrare la Giornata della Memoria, ora è invece il turno di parlare di alcune delle letture migliori e fondamentali che permettono di rivivere le storie, le paure, i tormenti e i sentimenti di chi tutto quel dolore l'ha provato sulla sua pelle.

La scelta di Sophie - Mondadori

Con la Seconda Guerra Mondiale da poco conclusa, la storia narra della difficile relazione tra Sophie, una donna sopravvissuta agli orrori di Auschwitz, e due uomini che inevitabilmente le trasformeranno la vita, tra ricordi di un passato nefasto e desiderio di andare oltre. La scelta che dovrà compiere Sophie sarà ben più difficile di quanto possa sembrare, e andrà a scavare in un'esperienza traumatica vissuta nel campo di concentramento.

Il giardino dei Finzi-Contini - Feltrinelli

Considerato uno dei più grandi capolavori della letteratura italiana del Neorealismo, Il giardino dei Finzi-Contini è senza dubbio la migliore opera di Giorgio Bassani. In un vortice di ricordi piacevoli e dolorosi, con una Ferrara che si prepara a vivere la stagione della paura sullo sfondo, l'Io narrante compie un percorso di immutabile contemplazione di una serie di rapporti che ne hanno segnato l'esistenza. Da leggere tutto d'un fiato.

Ora che eravamo libere - Fazi Editore

Intenso e splendido memoir a opera di Henriette Roosenburg, Ora che eravamo libere ripercorre con crudeltà e potenza il clima vissuto nella Germania nazista da tutti coloro che erano considerati i "nemici" del regime. Un best-seller da recuperare, per la capacità di coinvolgere e per la splendida lingua di una scrittura mai banale come quella della Roosenburg.

Le api d'inverno - Neri Pozza Editore

Un meraviglioso dramma introspettivo di Norbert Scheuer, Le api d'inverno racconta la storia di un uomo e del suo desiderio di combattere: da un lato, dovrà tentare di sconfiggere la sua malattia; dall'altro, il conflitto sarà ben più esteso e riguarderà il senso di giustizia e il desiderio di contrastare un regime nazista che incita all'odio e alla distruzione.

Stelle di cannella - Salani Editore

Concludiamo con Stelle di Cannella, una delle testimonianze più ricche e complesse di cui siamo a disposizione, scritta da Helga Schneider, sul significato per le famiglie Ebree dell'avvento del nazismo e su come cambiò non solo il mondo esterno, ma anche le stesse e intime relazioni interpersonali. Per comprendere il dolore e non dimenticare.

La redazione di Everyeye si unisce nel cordoglio dedicato a coloro che hanno sofferto il male dell'Olocausto e a tutte le vittime che, si spera, permettano di insegnare all'umanità il dovere di essere migliori.