Il giovane Berlusconi: cosa racconterà la serie tv Netflix su Silvio Berlusconi?

In queste ore vi abbiamo annunciato l'arrivo della nuova serie tv Il giovane Berlusconi, documentario in tre episodi che arriverà su Netflix dall'11 aprile prossimo, ma quali eventi racconterà lo show della lunga vita privata e professionale di Silvio Berlusconi?

La docuserie - diretta da Simone Manetti - tratta del successo di Silvio Berlusconi dai suoi esordi come imprenditore all’invenzione della televisione commerciale alla metà degli anni ’70 fino alle elezioni politiche del ’94.

La docuserie racconta la straordinaria storia di una delle più famose e controverse personalità europee, attraverso tre puntate della durata di 50’ ciascuna, con un cast selezionato di testimoni, tra amici, familiari e avversari, capaci di confidenze e aneddoti inediti. Un racconto vero, sincero, emotivamente coinvolgente, ricco di storie mai raccontate prima. Oltre alle interviste, la serie è costituita anche da materiale di repertorio, in parte inedito o raro. La serie promette anche di usare la musica, gli archivi e i racconti personali come elementi chiave per allestire una storia di grande impatto visivo, con una forte costruzione drammaturgica, una scrittura capace di raccontare cos’è stato Berlusconi non solo al pubblico italiano, ma anche agli spettatori internazionali.

