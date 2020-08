Il Giovane Montalbano, chi è Michele Riondino? Alla scoperta del protagonista della serie

A Michele Riondino è toccato un compito ingrato ne Il Giovane Montalbano, quello di riuscire a conquistare i fan della serie dribblando l'inevitabile confronto con il "fratello maggiore" Luca Zingaretti. Impresa riuscita? Agli spettatori l'ardua sentenza, ma ciò che è certo è che il protagonista dello show non sia uno sprovveduto.

Classe 1979, ad oggi Michele Riondino conta in curriculum già un bel po' di esperienze e riconoscimenti: l'esordio sul piccolo schermo arriva nel 2001 in Compagni di Scuola, a cui seguono Incantesimo ma soprattutto Distretto di Polizia, che lo vedrà tra i protagonisti dal 2003 al 2005.

Sempre in TV lo vediamo anche in produzioni come La Freccia Nera e Pietro Mennea - La Freccia del Sud, ma le soddisfazioni cominciano ad arrivare anche dalle sale cinematografiche: la consacrazione sul grande schermo avviene nel 2009 con l'ottimo Fortapàsc di Marco Risi, a cui fanno seguito film come Dieci Inverni, Acciaio, Il Giovane Favoloso ma soprattutto La Ragazza del Mondo, che nel 2017 gli vale la prima nomination ai David di Donatello come Miglior attore protagonista.

Riondino è inoltre molto attivo anche sul fronte politico: a Taranto, sua città natale, fa parte del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ed insieme a Roy Paci e Diodato riveste il ruolo di direttore artistico del Primo Maggio di Taranto. Tornando alla serie in onda su Rai 1, intanto, approfondiamo anche la carriera di un'altra protagonista de Il Giovane Montalbano.