Il Giovane Montalbano: chi è Sarah Felberbaum, da Top of The Pops a Daniele De Rossi

Sarah Felberbaum non è una novizia per cinema e televisione italiana: prima e dopo Il Giovane Montalbano l'attrice di origini inglesi ha messo in curriculum un bel po' di lavori, e anche per quanto riguarda la vita privata non è stata certo con le mani in mano.

Classe 1980, nata a Londra da madre inglese e padre newyorkese, si trasferisce in Italia giovanissima e viene lanciata da un famoso spot con Francesco Mandelli e Sergio Castellitto e dalla partecipazione ad alcuni videoclip degli Zeroassoluto e di Nek.

Da qui in poi la troviamo nelle vesti di conduttrice in Top of The Pops e Uno Mattina Estate, mentre come attrice si fa notare in La Figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa. Sul grande schermo le comparse più note sono quelle in Cardiofitness, Maschi Contro Femmine, Femmine Contro Maschi, Il Principe Abusivo e Bentornato Presidente; in TV, oltre a Il Giovane Montalbano, l'abbiamo invece vista anche ne I Medici.

Felberbaum è balzata poi agli onori della cronaca anche per la sua storia d'amore con il calciatore Daniele De Rossi, con cui è sposata e ha avuto due figli, Oliva Rose e Noah: "Se fossi partita, avrei rinunciato a lui per la mia carriera. Sapevo che sarebbe stato impossibile conciliare le due cose, ma Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta" disse l'attrice parlando della decisione di rifiutare alcune offerte giunte dall'estero.

A proposito della serie nata dai romanzi di Andrea Camilleri, invece, vediamo insieme quali sono stati gli episodi più amati de Il Commissario Montalbano.