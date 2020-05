Giovanna Botteri fa pace con Michelle Hunziker: 'Satira è libertà'

Giovanna Botteri e Michelle Hunziker hanno fatto pace. Anzi, come affermato dalla stessa giornalista Rai, non ce n'era bisogno in quanto non hanno mai litigato. Il servizio di Striscia La Notizia però ha fatto a lungo discutere, ecco perchè le due sono state costrette a placare gli animi sui social.

Giovanna Botteri, con un video ha voluto sottolineare che non c'è mai stato alcun litigio nè con la redazione di Striscia La Notizia, tanto meno con i suoi conduttori: "cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti. Perché la satira è libertà ci aiuta a ridere, a discutere, a confrontarsi e a volte mette modelli differenti di donne e uomini a confronto, per esempio nei modi diversi di approcciarsi alla vita. Quindi io vi ringrazio, di cuore e non posso che abbracciarvi e augurare a Michelle tutto il bene possibile" ha affermato.

Immediata è arrivata la contro-risposta di Michelle Hunziker: "cara Giovanna, sono felice perché finalmente ci siamo parlate, vincendo una grande sfida. Quella di due donne contro un sistema malato, ipocrita e falso, che si è accanito contro di me, per difenderti. Siamo dalla stessa parte! Speriamo che questo episodio possa far capire a tutte le “paladine” e i “paladini” di una giustizia mai richiesta che non volevi essere difesa perché non ti sei mai sentita attaccata. Un abbraccio, Michelle".

Insomma, nonostante le accuse di Striscia La Notizia, il caso sembra essersi definitivamente sgonfiato, sebbene sui social si continui a parlare.