Giovanna Botteri, spunta il murales che la ritrae come una Superdonna a Firenze

La vicenda scatenata dai media sull'aspetto di Giovanna Botteri ha avuto molta eco durante queste ultime settimane. La giornalista è stata criticata per l'abbigliamento ed il look sciatto che metterebbe in secondo piano durante le sue dirette come corrispondente da Pechino, dando più importanza al suo lavoro che alla sua apparenza esteriore.

Già molti si sono schierati a favore della Botteri, nonostante circolino ancora su internet gruppi e pagine denigranti sulla sua persona, ma stavolta a dare man forte al movimento contro il body shaming che sta sollevando la questione della giornalista ci ha pensato un collettivo femminile di witers, "graffitiste" di strada, chiamato Lediesis, che l'hanno ritratta come una Superwoman moderna in un murales comparso vicino alla sede dell'Ordine dei Giornalisti di Firenze, in pieno centro storico.

Le autrici di questo bellissimo e incoraggiante murales che si inserisce in un vasto organico di supereroine ritratte dalle artiste, hanno pubblicato il lavoro sulla loro pagina Instagram (lo trovate in calce alla notizia) ed hanno commentato così la vicenda che ha coinvolto la giornalista: "Giovanna Botteri, giornalista, è stata oggetto di critiche a causa del suo aspetto non così curato come i canoni superficiali e fittizi vorrebbero imporre. Dal canto suo questa #superdonna non si è scomposta e spinge ad una riflessione per scardinare modelli obsoleti che non hanno più ragione di esistere. A lei va la nostra più sincera stima".

Giovanna Botteri dal canto suo ha anche inviato una lettera in cui pone l'accento sul concetto di bellezza che andrebbe completamente rivisto in quanto non dovrebbe costituire una qualità essenziale per una donna nella sua vita professionale, che fa capire molto bene lo spessore della giornalista. E la Botteri aveva anche risposto a Michelle Hunziker sul polverone tirato su da questa vicenda.