Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus criticata su Instagram: la showgirl risponde

Giovanna Civitillo condivide insieme al suo compagno Amadeus un profilo Instagram, e nelle ultime ore ha pubblicato una sua vecchia foto insieme alla collega Federica Lardo che ha scatenato molti commenti, tra cui la maggior parte complimenti, anche se non sono mancate forti critiche, alle quali la Civitillo ha risposto prontamente.

All'interno del post in questione - che trovate in calce all'articolo - la showgirl ha scritto: "Quanto tempo è passato da questa foto... i sogni a volte si realizzano, il mio era diventare una ballerina! A 18 anni ho iniziato a lavorare in TV, (tanti programmi Rai e Mediaset), teatri, stadi e piazze! Tanti provini, tanta fatica e tantissima soddisfazione. Poi... all'improvviso cambiano le priorità".

Lo scatto, ma soprattutto le parole a seguire, hanno coinvolto i fan, che si sono perlopiù complimentati con lei: "Di una bellezza e semplicità disarmante… Complimenti Giovanna, complimenti a te e alla tua splendida famiglia" oppure "Bellissima! Mi ricordo benissimo di te con la scossa, eri simpaticissima con la tua risata e si vedeva benissimo il feeling tra te e un timido Amadeus. Siete una coppia meravigliosa!".

Non sono mancate le critiche: tra le più cattive "All'improvviso una bella botta di c*** altro che!!!" scrive qualcuno, ma un commento ha scatenato più di tutti polemica: "Che vi amate non c’è dubbio, ma non è che hai fatto tante cose in tv. La scossa non è fare la ballerina. Le ballerine sono un’altra cosa…", e proprio a quest'ultimo commento Giovanna ha risposto chiarendo quello a cui si riferiva: "Invece sì che ho fatto la ballerina, e non mi riferisco di certo alla scossa… Se non sa, perché commentare dicendo cose sbagliate (non mi sembra il luogo giusto per pubblicare il curriculum)".

Giovanna e Amadeus si sono conosciuti proprio durante il periodo del programma tv "L'Eredità", in cui la giovane showgirl faceva la ballerina - la famosa scossa, la ricordate? - e valletta di Amadeus. Ma prima ha lavorato, come ha ricordato nel suo post, come ballerina non solo in televisione.

Nelle scorse settimane la coppia è stata vittima di un furto d'identità online: Giovanna e Amadeus non hanno Facebook, ma c'era chi si spacciava per loro. Invece per il suo compagno sembra prospettarsi un altro Festival: Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021 ma poi Rosario ha intenzione di chiudere la sua carriera. Capiremo in seguito se e come cambierà il Festival dopo il Coronavirus.