Giovanni Muciaccia torna su Rai 2: condurrà il programma divulgativo La porta segreta

Sulla scia dei revial anni '90 degli States, anche una vecchia a cara conoscenza della televisione italiana sta per tonare: oggi, 29 febbraio, debutterà su Rai 2 La porta segreta, il nuovo programma divulgativo condotto da Giovanni Muciaccia

Continuando, e anticipando, l'appuntamento settimanale degli Angela, Muciaccia ci condurrà in ogni angolo del Bel Paese raccontandone le ricchezze culturali, storiche, architettoniche, religiose e persino gastronomiche. Ad ogni appuntamento sarà accompagnato da esperti d'arte, scrittori, attori ed esploratori urbani, portandoci per mano in un nuovo viaggio alla scoperta dell'Italia.

"Sono contentissimo perché per me è il programma della maturazione, ho sempre sognato di fare programmi di divulgazione chiara e cristallina, in modo serio e rigoroso ma con la freschezza che gli altri mi riconoscono." ha dichiarato ai microfoni di repubblica.

"L'idea nuova è che in ogni puntata attraverso tre città aprendo delle porte e da Roma mi ritrovo improvvisamente a Napoli. Queste città sono unite da un tema comune che è diverso per ogni puntata, in ogni passaggio da una porta all'altra aggiungo un tassello raccontando in prima persona una storia oppure intervistando qualcuno. Per esempio nella puntata dedicata alla passione parlo di Michelangelo, mi ritrovo davanti al Mosè ed intervisto Antonio Forcellino, che l'ha restaurato. A toccare quelle superfici ha scoperto delle cose straordinarie delle quali nessuno si era mai accorto prima, e spiega come Michelangelo sia riuscito a girare la testa di Mosè."

Ad qui quindi il nome del programma, che, ci tiene a precisare, è ben più di un'appuntamento settimanale: "La porta diventa anche metafora, permette di far entrare una luce che illumina e ti fa scoprire qualcosa che non sapevi. Ecco perché La porta segreta".

Quando gli si chiede se pensa che ci siano somiglianze con i format di Alberto e Piero Angela risponde:

"Seguo anche Alberto, ma sono un po' cresciuto con il padre insieme ad altri grandi divulgatori della tv. Il mio però è un programma diverso, dal punto di vista dello stile narrativo non mi sento di assomigliare a nessuno. Non mi sono ispirato a nessuno, ho sempre raccontato le cose nel mio stile personale: prima parlavo degli oggetti e raccontavo come costruirli, sono stato scelto per questo, dovevo far venire voglia di rifarli. Oggi racconto una chiesa o una storia, ma il mio stile è sempre quello. Sono cresciuto, sono maturato e lo faccio in modo non troppo differente da come lo facevo in Art Attack".

Il primo episodio di La porta segreta sarà trasmesso oggi pomeriggio alle 17.10 su Rai 2 e tornerà di sabato in sabato con un nuovo appuntamento.