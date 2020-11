Dove girano Stranger Things 4? Facciamo un salto sul set della prossima stagione

Dopo un lungo stop a causa della pandemia di COVID-19, la produzione della quarta stagione di Stranger Things è tornata a lavorare a pieno regime, per concludere il prima possibile le riprese. E, mentre nuovi personaggi sono stati avvistati sul set di Stranger Things 4, l'hype per la serie è ormai salito alle stelle, e i fan sono in trepidazione.

Senza comunicazioni ufficiali circa la fine delle riprese, o l'uscita della serie sulla piattaforma Netflix, non ci resta che attendere per poter assistere di nuovo alle gesta di Undici e dei suoi amici. Per arrivare preparati al meglio, comunque, sulle nostre pagine abbiamo dedicato allo show una serie di approfondimenti, come la nostra classifica dei personaggi e mostri più potenti in Stranger Things, oltre che ad alcune utili FAQ come una guida ai capitoli di Stranger Things, o dei nostri personali consigli a chi volesse fare binge-watching con le prime tre stagioni di Stranger Things. Oggi, invece, cercheremo di rispondere a un'altra importante domanda riguardo alla serie: dove stanno filmando attualmente la serie? Ci saranno nuove location per lo show? Scopriamolo insieme.

Partiamo da una certezza: le prime tre stagioni della serie sono state quasi completamente girate in diverse location della Georgia, principalmente ad Atlanta e nei dintorni della cittadina, a eccezione di piccole scene, come l'emozionante momento durante la terza stagione che vede Undici (Millie Bobby Brown) sulla spiaggia, che era stato girato a Malibu, in California.

Sorprende poco, quindi, che anche una buona parte della produzione dello show sia tornata in Georgia, per girare le scene ambientate a Hawkins: sono già state "avvistate" location tipiche dal set, come la scuola Hawkins High, il Family Video Store (dove Robin e Steve hanno trovato lavoro), e la sala giochi Hawkins Arcade. Inoltre, attori come Gaten Matarrazzo (Dustin), Sadie Sink (Max) e Caleb McLaughlin (Lucas), sono stati visti al Georgia State Park. Tuttavia, qualcosa è cambiato, e la serie per diverso tempo si è spostata altrove.

Per esempio, tutta la prima parte delle riprese è avvenuta a Vilnius, in Lituania. Facile capire come la cittadina ospiterà le scene ambientate in Kamchatka, dove dovremmo ritrovare il nostro amato Hopper. Inoltre, diverse altre scene sono state girate agli Studios di Netflix ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, acquisito dalla piattaforma durante il 2018. Staremo a vedere in quali altri posti ci porteranno le avventure della serie.

In attesa di scoprirne di più, qui potrete trovare la nostra recensione di Stranger Things 3. E ora la palla passa a voi. Conoscevate le location dove stanno girando Stranger Things 4? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!