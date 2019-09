Le serie Marvel di Disney+ avranno un budget paragonabile a quello dei film

Per realizzare The Mandalorian la Disney ha speso circa 15 milioni di dollari ad episodio, un budget simile a quello stanziato da HBO per Game of Thrones, e a quanto pare potrebbe accadere lo stesso anche per le serie del Marvel Cinematic Universe.

Secondo un report di Variety, infatti, tutti gli show annunciati dai Marvel Studios saranno composti da 6/8 episodi e vedranno un budget paragonabile a quello di un film del MCU, ovvero tra i 100 e i 150 milioni di dollari.

Kevin Feige ha incontrato gli altri dirigenti dello studio per capire come mantenere gli standard visivi a cui i fan sono abituati anche negli show in arrivo su Disney+, facendo in modo che il budget rimanga in linea con quelli della altre serie tv di alto profilo.

A conferma dell'importanza del progetto, che per la prima volta dividerà il MCU "principale" in due media differenti, facciamo notare che il budget sommato delle prime stagioni di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist arrivava a 200 milioni di dollari. Considerando le 13 parti in cui erano suddivise le stagioni, significa che per le serie Netflix sono stati spesi circa 3,8 milioni per episodio, una cifra molto distante da quella prevista per gli show targati Disney+.

L'approdo del MCU sul servizio streaming della Casa di Topolino avverrà nell'autunno del 2020 con l'uscita di The Falcon and The Winter Soldier, che sarà seguito tra il 2020 e il 2021 da WandaVision, Loki, What..If? e Hawkeye. Più tardi arriveranno inoltre delle serie dedicate alla new entry Mrs. Marvel, Moon Knight e She-Hulk. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU.