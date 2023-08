Dove è stata girata Mercoledì? Le location della serie Netflix con Jenna Ortega

È stato di recente annunciato il periodo d’uscita della seconda stagione di Mercoledì, il live action targato Netflix. La serie è riuscita a ricreare perfettamente le atmosfere dark della Famiglia Addams, ma quali sono state le location che hanno contribuito a creare il tono cupo di Mercoledì?

La serie doveva essere originariamente girata in Canada, ma alla fine è stata interamente realizzata in Romania, precisamente in 10 location.

10. Il castello di Cantacuzino: per dare vita alla prestigiosa Nevermore Academy sono stati utilizzati diversi edifici. Il castello di Cantacuzino, situato a Busteni, nei Carpazi, è stato utilizzato per le riprese esterne e aeree di Nevermore.

9. Casa Monteoru: il palazzo Casa Monteoru, situato nel centro di Bucarest, è stato uno dei luoghi in cui sono state girate le scene interne di Mercoledì. È stato costruito nel 1874 ed è stato utilizzato come sede dell'Unione degli Scrittori della Romania fino al 2013.

8. Casa Niculescu-Dorobantu: è stato utilizzato per altre scene di interni in Mercoledì. L'affascinante scalinata del castello, le vetrate, i corrimani e le colonne si possono vedere nell’episodio 6 della stagione 1.

7. Il giardino botanico di Bucharest: l'orto botanico è stato fondato nel 1860 e successivamente intitolato al suo fondatore, il botanico Dimitrie Brândză. Una delle serre dello stabilimento è stata utilizzata per girare le scene nella serra della Nevermore Academy, dove Marilyn Thornhill ha tenuto le sue lezioni di scienze botaniche.

6. Buftea Studios: Mercoledì è stata girata in molteplici set, molti di questi sono stati costruiti presso gli Studi cinematografici di Bucarest, noti anche come Buftea Studios. La città di Jericho, il parco divertimenti Pilgrim World, la casa dello sceriffo e il cortile della Nevermore Academy sono tutti set costruiti dallo studio.

5. Conacul Olga Greceanu: una villa del XIX secolo situata nelle campagne fuori Bucarest. La casa è stata utilizzata come dimora abbandonata di Garrett Gates, che la protagonista visita nell'episodio "Un triste compleanno" della prima stagione.

4. I laghi Sterbei & Brănești: nell’episodio girato in questi due laghi, Mercoledì ed Enid partecipano alla Poe Cup, una gara annuale di canoa della Nevermore.

3. La stazione reale: si trova a Sinaia, città e località montana dei Monti Bucegi in Romania. Un tempo la stazione ferroviaria era riservata esclusivamente alla famiglia reale rumena e agli eventuali ospiti del Castello di Peleș, la tenuta reale della città. È stata utilizzata come stazione ferroviaria di Burlington, la più vicina a Jericho.

2. Università politecnica di Bucarest: fondata nel 1818, è stata utilizzata come location per le riprese della prima scena del primo episodio di Mercoledì. L'università sarebbe la scuola superiore Nancy Reagan, frequentata da Mercoledì e Pugsley prima che la protagonista venga espulsa.

1. La piscina olimpionica Dinamo: si trova nel parco sportivo Dinamo, uno stadio polifunzionale utilizzato soprattutto per le partite di calcio e chiuso nel 2022. La piscina compare nel primo episodio, durante la scena in cui Mercoledì libera i piranha contro i ragazzi che hanno fatto i bulli con Pugsley.

Prossimamente arriverà su Netflix anche la seconda stagione di Mercoledì, ed è stato confermato che Jenna Ortega sarà produttrice della serie. E voi cosa vi aspettate dalla prossima stagione della serie? Fatecelo sapere nei commenti.