Dove è stata girata Ripley? Le location della serie Netflix del momento

Andrew Scott interpreta Tom Ripley nella serie tv Netflix tratta dal celebre romanzo di Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Ripley. Nello show, Ripley viene inviato in Italia per una missione speciale, e sono diverse le location del Belpaese che vengono mostrate nei vari episodi. Ma dov'è stata girata la serie Ripley?

Naturalmente, New York è il luogo in cui la serie con Andrew Scott girata in bianco e nero ha inizio e il production designer David Gropman ha spiegato che il modesto appartamento di Tom si trova sulla Madison Street di Chinatown, vicino al ponte di Manhattan. Il protagonista attraversa quotidianamente anche luoghi come Mechanic Alley e Navy Yard.



Dalla modestia della sua abitazione newyorchese, Tom passa allo sfarzo italiano. L'avventura nostrana inizia a Capri, dove si trova Villa Torricella, la villa di Dickie nella serie. L'esterno della casa di Marge così come l'ufficio postale si trovano nel paesino di Atrani. Dickie e Tom svolgono anche un giro in barca a Sanremo ma in realtà la scena è stata girata ad Anzio. Molteplici sono le location a Roma, da Palazzo Ruspoli all'Hassler Roma ma l'interno dell'appartamento di Tom è stato ricreato nei teatri di posa di Cinecittà.

Nello show compare anche Palazzo Contarini Polignac, che Gropman conosce bene per aver lavorato al film Casanova con Heath Ledger.

A giovare moltissimo della serie, in termini di turismo, è stata soprattutto Atrani, mostrata come un luogo tranquillo nello show ma in realtà sempre piuttosto trafficato. Il paese, così suggestivo, si trova sulla costiera amalfitana. Non perdetevi la nostra recensione di Ripley, la nuova serie con Andrew Scott.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti di oggi.