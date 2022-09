Dove è stata girata la serie del Signore degli anelli? I luoghi de Gli anelli del potere

Dopo aver visto insieme dove sono stati girati i film de Il signore degli anelli, spostiamoci indietro nel tempo di qualche millennio e andiamo a visitare i luoghi che Prime Video ha scelto per ricreare la Seconda Era della Terra di Mezzo che gli abbonati possono vedere ne Gli anelli del potere.

Le riprese della serie tv de Il signore degli anelli, in continuità con quanto fatto dalla trilogia di Peter Jackson, hanno avuto luogo in Nuova Zelanda, sebbene non ci siano collegamenti con i film Warner Bros. e lo stesso Peter Jackson non abbia preso parte in alcun modo alla produzione. Quella di avere i panorami della Nuova Zelanda a fare da sfondo alle avventure dei protagonisti de Gli anelli del potere è sempre stata l'intenzione principale dei creatori dello show, anche se inizialmente Amazon aveva dichiarato di voler spostare le riprese in altri paesi e al momento della ricerca delle location vennero battute diverse piste anche in Scozia, inclusa l'isola di Skye, Portpatrick, Scourie, Perthshire e Loch Lomond, con diversi colloqui per girare gli episodi nei nuovi studi cinematografici in costruzione a Leith, Edimburgo.

A causa della Brexit e delle condizioni di lavoro molto più favorevoli fornite dal governo neozelandese, inclusi notevoli sgravi fiscali, alla fine Amazon accettò di girare Gli anelli del potere in Nuova Zelanda: dato che gli studi cinematografici di Wellington erano occupati per le riprese dei sequel di Avatar, però, la produzione scese Auckland come base operativa. Tra le location della prima stagione anche la penisola di Coromandel, Fiordland, Piha e Rangitikei.

Per calarvi ancora di più nelle atmosfere della Seconda Era, scoprite la mappa de Gli anelli del potere e come cambia questa Terra di Mezzo rispetto a quella che aveva conosciuto ne Il signore degli anelli, ambientato molti millenni dopo gli eventi della serie Prime Video.