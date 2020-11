Dove sono state girate le scene di Gomorra? Tutto sulle location della serie

Come vi avevamo segnalato, sono iniziate le riprese di Gomorra 5, la stagione finale della serie prodotta da Sky e ispirata al libro scritto da Roberto Saviano. Scopriamo quindi dove sono state girate le puntate incentrate sulla vita di Genny Savastano.

Come sapete lo show è ambientato soprattutto a Napoli, per questo molte scene sono state filmate proprio nelle vie del capoluogo campano, in particolare a Scampia, dove si trovano le famose vele, zona attualmente in riqualificazione. Altri quartieri che è possibile vedere nelle puntate sono quelli di Ponticelli e Secondigliano. Inoltre la troupe ha anche girato alcuni momenti di Gomorra nella Rotonda Diaz e nella via di fronte, Viale Anton Dohm, mentre sono presenti anche altri comuni della zona, come per esempio Caivano. Non solo Napoli, i protagonisti di Gomorra infatti si sono mossi in tutta Italia, a partire dalla capitale Roma e poi in diversi altri comuni dell'Emilia Romagna e anche a Trieste.

A causa della pandemia di Coronavirus, la produzione ha incominciato le riprese della quinta stagione a Riga, ma non è la prima volta che la storia di Genny Savastano lo porta fuori dall'Italia: alcune puntate precedenti erano ambientate in Hounduras, poi in Germania e in particolare a Colonia e infine in Croazia. In attesa di scoprire la data di uscita dei prossimi episodi inediti vi lasciamo con la nostra recensione della quarta stagione di Gomorra.