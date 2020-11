Dove è stato girato Breaking Bad? Ecco tutti i set più iconici della serie

Breaking Bad è andata in onda dal 2008 al 2013 per cinque stagioni. Lo spettacolo in onda su AMC parla di un insegnante di chimica, Walter White, a cui viene diagnosticato un cancro allo stadio III che decide di dare una svolta criminale alla sua vita. Breaking Bad è stato girato ad Albuquerque, nel New Mexico.

È stato il deserto a dare allo spettacolo alcune delle sue immagini più iconiche, in particolare lo scatto di Walter in mutande e Clarks Wallabees davanti al camper dove lui e Jesse hanno cucinato metanfetamine. Il luogo è la To'hajiilee Reservation (precedentemente nota come Cañoncito Reservation), una sezione della Navajo Nation, situata a ovest di Albuquerque.



La casa della famiglia di Walt, dato l'indirizzo di 308 Negra Arroyo Lane nello spettacolo, è in realtà una residenza privata al 3828 di Piermont Drive Northeast nella regione di Northeast Heights e pare che l'attuale proprietario ha dovuto installare una recinzione per dissuadere i visitatori dal lanciare la pizza sul tetto. La casa del cognato di Walt, Hank si trova al 4901 Cumbre del Sur Ct.



La casa dei genitori di Jesse si trova al 322 16th Street Southwest, nel quartiere di Huning Castle. Un altro luogo indimenticabile è l'ufficio dell'avvocato disonesto preferito da tutti, Saul Goodman (Bob Odenkirk), protagonista della serie spin-off Better Call Saul. Il luogo reale (esterno) è al 9800 Montgomery Boulevard Northeast.



La produzione si è avvalsa anche di molte altre attività reali di Albuquerque. La filiale di Los Pollos Hermanos, il ristorante di pollo fritto che funge da copertura per il boss del crimine Gus Fring (Giancarlo Esposito), è in realtà il Twisters Restaurant al 4257 Isleta Boulevard Southwest.

La struttura appositamente costruita dove Walt e Jesse cucinano la metanfetamina su scala industriale si trova a Delta Linen Supply al 1617 di Candelaria Street.



