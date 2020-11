Dove è stato girato HIMYM? Riscopriamo i luoghi leggendari di How I Met Your Mother

How I Met Your Mother ha finito la sua corsa nel 2014 ed è interessante dare un'occhiata a tutti i luoghi che abbiamo visto nello spettacolo e scoprire cosa era reale e cosa è stato inventato. Dopotutto, dal momento che lo spettacolo è stato ambientato a New York City, i posti dove girare non sono mai mancati.

L’iconico MacLaren's Pub dove i nostri protagonisti si ritrovano praticamente ogni sera è un set modellato su un pub del centro di New York dove i creatori dello spettacolo erano soliti passare il tempo. Il vero nome del pub è McGee’s Pub, che ora abbraccia totalmente il suo alter ego televisivo con drink speciali come "Robin Sparkles" e "Naked Man".



L’appartamento di Ted è, nella serie, proprio sopra il MacLaren’s pub ma in realtà il McGee's Pub su cui si basa il MacLaren's ha appartamenti nell'edificio sopra di esso, ma non dove lo spettacolo li rappresenta. Ted e il gruppo vivono nell'Upper West Side di Manhattan, ma McGee's non è lì nella realtà. L'edificio e l'appartamento sono usati per l'ispirazione, ma ciò che è raffigurato nello spettacolo non è reale. L'indirizzo effettivo utilizzato nello spettacolo si trova all'angolo W. 75th Street e Amsterdam Avenue, ma non c'è niente che renda l'appartamento riconoscibile.



E mentre Ted era impegnato a cercare la donna della sua vita, Marshall era impegnato in un tipo ben diverso di ricerca, voleva trovare "Il miglior hamburger di New York". Durante la sua ricerca, si è fermato in molti posti, sia reali che falsi. Paul's Da Burger Joint, il Corner Bistro e il 21 Club sono alcuni dei più famosi locali di hamburger a New York.



Nel primo episodio di How I Met Your Mother, Ted e Robin sono andati a cena al ristorante Carmichaels. Come molti ricorderanno lì c'era un corno francese blu appeso al muro che Robin voleva, così Ted finì per rubarlo per lei. Nel corso della serie, il corno francese ha fatto numerose altre apparizioni, indicando normalmente una sorta di cambiamento nella loro relazione. Carmichael non è un vero ristorante e durante l'intera durata dello spettacolo, gli sceneggiatori hanno avuto un finale per la serie già scritto e pronto in caso in cui lo show fosse cancellato, nel finale quel corno blu riappare.



Barney Stinson adora fare molte cose e una di queste è giocare a laser tag e questo posto è presente nel primo episodio e ha continuato a fare apparizioni per tutta la durata dello spettacolo. Long Island City's Indoor Extreme Sports si trova in Van Dam Street a New York.

Nella stagione sei, episodio 8 il gruppo partecipa a una raccolta fondi al Museo di Storia Naturale. La caratteristica principale della struttura è una gigantesca balenottera azzurra, che Barney racconta ai suoi amici di aver fatto cadere quando aveva solo sei anni. La struttura si trova a Central Park West e anche la Blue Whale è reale. Tuttavia, non è mai stata abbattuta da quando è stato presentata al pubblico nel lontano 1969.



L'appartamento di Barney nello show, noto anche come "Fortress of Barnitude", è un posto a dir poco interessante. La location dello show dice East 84 th Street e 3rd Avenue, ma non è vero. Sulla base della vista dalle finestre, molti hanno immaginato che la posizione effettiva fosse su Madison Avenue.



L’Empire State Building è parte integrante del paesaggio di How I Met Your Mother, innumerevoli sono le inquadrature dello skyline nella serie, l’iconica torre è nominata tantissime volte da Ted e visitata dal gruppo nell’episodio con la sorella di Robin in visita a New York per la prima volta.



