Dove è stato girato Himym? Torniamo sui set più famosi di How I Met Your Mother

Dopo nove stagioni, How I Met Your Mother si è concluso nell'ormai lontano 2014, ma dato che le repliche continuano ad appassionare nuovi spettatori, abbiamo deciso di parlarvi dei set in cui è stata girata la serie con Ted, Robin, Barney, Marshall e Lily.

How I Met Your Mother è stato girato su un set a Los Angeles, quindi la maggior parte dei negozi e delle scene girate in strada non sono veramente realizzate a New York. Inoltre molti dei luoghi presenti negli episodi, sebbene verosimilmente possono essere presenti a New York, sono puramente di finzione. Ad esempio "DoWiSeTrePla", fortunatamente, non è un vero quartiere della città.

Allora da dove nasce l'idea di New York? I creatori dello spettacolo, Craig Thomas e Carter Bays, hanno vissuto nella Grande Mela per anni e hanno attinto dalle loro esperienze in città per ispirare molte storie di HIMYM. Ciò significa che molti dei luoghi presenti nello spettacolo sono in realtà radicati nella vita reale di New York.

Il MacLaren's, ad esempio, è modellato su un pub del centro di New York dove i creatori dello spettacolo erano soliti passare il tempo mentre lavoravano al Late Show con David Letterman. Il vero nome del bar è McGee's Pub e si trova in W. 55th Street. Il bar ora abbraccia il suo alter ego televisivo con drink speciali come il "Robin Sparkles" e il "Naked Man". A differenza degli altri celebri bar divenuti famosi con una qualsiasi trasposizione cinematografica o televisiva, questo è rimasto un locale di quartiere: la maggior parte dei clienti pensa che sia un buon pub irlandese per un drink dopo il lavoro.

Per quanto riguarda l'appartamento, lo spettacolo confonde un po' la sua posizione. Pare possa essere proprio sopra il MacLaren e nella realtà ci sono anche molti appartamenti sopra il McGee's Pub, ma i fan dello spettacolo sanno che i personaggi vivono nell'Upper West Side. L'indirizzo di How I Met Your Mother è in realtà un appartamento tra la W. 75th Street e Amsterdam Avenue.

Il Corner Bistro, il Paul's da Burger Joint e il 21 Club sono alcuni dei più famosi locali di hamburger di New York e non dovrebbero essere cancellati solo perché non hanno ottenuto l'approvazione di Marshall. Anzi sono tra i locali più consigliati di sempre anche prima che divenissero famosi per essere comparsi in How I Met Your Mother.

Il nome in codice di Victoria all'incontro con Ted al matrimonio nella prima stagione risulta essere il nome del panificio in cui lavorava. Non saranno ricoperti dalle lacrime di Victoria, ma i cupcakes della vera Buttercup Bakery a Midtown East sono in cima alle migliori panetterie della città.

Insomma, la serie non è stata girata a New York, ma la fedeltà dei dettagli l'ha resa una vetrina perfetta sulla Grande Mela anche solo per essere riuscita a rappresentare fedelmente monumenti come l'Empire State Building, il Natural History Museum e il Central Park.

