Dove è stato girato Il Trono di Spade? Tutti i luoghi della serie HBO

A più di un anno dalla messa in onda dell'ultimo storico episodio, la fama di Game of Thrones sembra non arrestarsi mai: tra petizioni di fan per riscriverne il finale, attori del cast di GOT che ne hanno criticato la conclusione, e speranze per il futuro dei personaggi più amati in The Winds of Winter, la serie è ancora argomento di discussione.

Del resto, anche George R. R. Martin continua ad alimentare la curiosità dei fan con rivelazioni e foto inedite del pilot originale di Game of Thrones. Molto spesso, tuttavia, una domanda che in molti si fanno è: dov'è stata girata la serie? Oggi siamo qui per mostrarvi alcune delle location più iconiche de Il Trono di Spade.

L'intero fantasy drama targato HBO è stato filmato in Europa. Mentre la maggior parte delle scene della serie sono state girate ai Paint Hall Studios di Belfast, la capitale del Nord Irlanda, una serie di luoghi sono stati utilizzati per le riprese di particolari location, e oggi vedremo le più suggestive.

Iniziamo dalle Isole di Ferro, la patria della famiglia Greyjoy. Quella che nello show appare come un'isola sperduta nel continente occidentale si trova in realtà nell'Irlanda del Nord, e per la precisione nel piccolo porto di Ballintoy Harbour, meta favorita dai pescatori del luogo che cercano un po' di pace, e che si trova al termine di una piccola stradina che scende dalla collina di Knocksaughey. Da non perdere.

Uno dei luoghi iconici della serie, Approdo del Re è stata la casa di alcune delle scene più importanti (e a volte strazianti) alle quali abbiamo assistito. Sarete contenti di scoprire che la leggendaria King's Landing è, in effetti, visitabile, con il set che si è diviso tra Dubrovnik e Spalato, in Croazia. In entrambe le città, sono stati allestiti tour che potranno farvi rivivere le scene della serie, e immedesimarvi nei vostri personaggi preferiti.

Ci spostiamo in luoghi decisamente più freddi. Vi siete mai chiesti come poter andare "oltre la barriera"? In effetti, è possibile se volete fare un viaggio in Islanda. La maggior parte delle location al di là della barriera si trovano infatti tra i ghiacciai Mýrdalsjökull e Vatnajökull, e il vulcano Hverfjall. Sempre in Islanda è possibile trovare la montagna attorno alla quale, durante la settima stagione, Daenerys ha salvato Jon Snow e i nostri eroi dall'attacco del Re della Notte. La montagna ha il nome di Kirkjufella, ed è anch'essa una meta turistica piuttosto ambita per la sua particolare conformazione.

E chiudiamo con la nostra amatissima Grande Inverno, la casa della famiglia Stark e teatro di alcuni dei momenti più belli della serie. Winterfell è stata creata a partire dalla location del castello di Doune, nella cittadina di Doune che si trova nell'area amministrativa di Stirling, in Scozia. Anche in questo caso, diversi tour pensati per i fan della serie vi porteranno a esplorare le parti più magnifiche e misteriose del castello.

E voi? Conoscevate questi luoghi che sono stati usati per Game of Thrones? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!