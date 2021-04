Dove è stato girato The Office? Alla scoperta delle ambientazioni dello show

La popolare sitcom, The Office, ruota attorno alla filiale di una società, la Dunder Mifflin, e segue le vite dei dipendenti e del loro eccentrico manager. Lo spettacolo si svolge in una piccola città, chiamata Scranton, in Pennsylvania.

Nonostante lo spettacolo fosse ambientato in questa città, in realtà è stato girato in una varietà di luoghi, con la maggior parte delle scene ambientate su un set a The Valley, a Los Angeles. Lo spettacolo fa molti riferimenti sulla sede di Scranton, in Pennsylvania. La piccola città è usata per spiegare i loro sketch, gioca un ruolo nel retroscena di molti dei loro personaggi ed è funzionale ad altri rami di questa (fittizia) compagnia di carta. I personaggi discutono regolarmente del fascino di Scranton ed è possibile visitare la città reale e vedere gli spazi che i personaggi accennano nello spettacolo.

L'edificio Dunder Mifflin, sorprendentemente, non si trova nello Scranton Business Park, come nello spettacolo. In realtà, il cast ha filmato lo spettacolo all'interno dei Chandler Valley Center Studios a Panorama City, in California. Naturalmente, ci sono state alcune riprese in loco fatte a Scranton per il tema introduttivo e per stabilire la trama dello spettacolo, ma la maggior parte dello show è stato girato negli Studios.

Per quanto riguarda il condominio di Michael, lo vediamo per la prima volta in "Office Olympics" (stagione 2, episodio 3). In questo episodio, lo compra dall'agente immobiliare Carol Stills, che lo aiuta a ottenere la casa. Nel famigerato episodio "Dinner Party" (stagione 4, episodio 13), gli spettatori fanno un tour approfondito della casa, insieme agli ospiti della cena di Michael. In realtà, il condominio si trova in una gated community a Reseda, in California.

Uno dei tanti motivi per cui la gente ama The Office è a causa della relazione tra Pam (interpretata da Jenna Fischer) e Jim (interpretato da John Krasinski). Partendo da un'amicizia in erba, gli spettatori vedono Pam e Jim innamorarsi e alla fine creare una famiglia insieme. Quando si sono fidanzati, Jim decide di acquistare la casa dei suoi genitori come sorpresa per Pam, e vediamo la sua casa nell'episodio "Frame Toby" (stagione 5, episodio 9). I fan dello spettacolo possono dare un'occhiata alla casa che è stata utilizzata per questo momento: si trova a Van Nuys, in California esattamente al 13831 di Calvert Street.

Un'altra relazione adorata, anche se a volte stranamente inappropriata, è quella tra Phyllis e Bob Vance, di Vance Refrigeration. I due si sposano nell'episodio "Phyllis’ Wedding" (stagione 3, episodio 16), ed è un momento che scalda il cuore che viene rovinato con gusto da Michael che spinge suo padre lungo il corridoio accanto a lei. L'episodio è stato memorabile non solo per il matrimonio, ma per lo strano triangolo tra Jim, Pam e l'allora fidanzata di Jim, Karen (interpretata da Rashida Jones). I fan possono visitare la splendida chiesa in cui si è svolto il matrimonio: è la First Church of North Hollywood, che si trova al 4390 Colfax Avenue Studio City.

La fattoria di Dwight Schrute, conosciuta come Schrute Farms, è un tema ricorrente in The Office. Dwight fa continuamente riferimento alla sua coltivazione di barbabietole, alla sua educazione nella fattoria, e la offre anche come location per il matrimonio di Andy e Angela quando erano fidanzati. Sfortunatamente, la fattoria in realtà non esiste nella vita reale, vale a dire che non esiste un posto che si chiami Schrute Farms. Tuttavia, gli episodi che la riguardavano sono stati girati al Golden Oak Ranch, situato in Placerita Canyon Road e Delden Road a Newhall, in California. Questo spazio è di proprietà di Disney ed è spesso utilizzato come terreno agricolo per molti programmi TV e film.

Concludiamo con il Poor Richard's Pub, uno dei luoghi preferiti dai membri del Dunder Mifflin. Nello spettacolo, il Poor Richard's è un pub indipendente ed è un luogo comune in cui la squadra si incontra, beve un drink e generalmente si rilassa dalla giornata. Vediamo per la prima volta il bar nell'episodio "Cocktails" (stagione 3, episodio 18). In realtà, il Poor Richard's Pub è in realtà chiamato Pickwick's Pub e si trova nel 21010 Ventura Boulevard, Woodland Hills, California.

Farete mai un salto in questi luoghi? Vi ricordiamo che recentemente il produttore di The Office ha detto la sua riguardo un eventuale reboot dello show, mentre se volete rivedere le nove stagioni che compongono la serie con Steve Carell, vi ricordiamo che è presente nel catalogo di Amazon Prime Video. Conoscevate, infine, lo scherzo di The Office ispirato a The Matrix?