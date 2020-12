Dove è stato girato The Walking Dead? Guida ai set della serie TV

The Walking Dead è una serie televisiva prodotta dal 2010 e ideata dal regista Frank Darabont. La serie si basa sull'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, nonché produttore esecutivo dello show. Vediamo insieme dove è stata girata la serie.

Ambientato in una realtà alternativa, un poliziotto della Georgia si sveglia in ospedale ad Atlanta solo per scoprire che il mondo che conosce è finito. Poco dopo inizia ad affrontare i suoi primi "camminatori", ovvero gli zombie e va alla ricerca di sua moglie e suo figlio. La sua banda di sopravvissuti affronta non solo i non morti, ma anche i gruppi viventi di altri umani che vogliono abbatterli.

The Walking Dead è la serie televisiva più seguita nella storia della TV via cavo negli Stati Uniti ed è stata girata esclusivamente in Georgia in particolare nelle località di Atlanta e Senoia.

Iniziamo proprio con la piccola città di Senoia che esiste dal 1860, ma è stata l'industria cinematografica a renderla davvero celebre. La strada principale è fiancheggiata da negozi e ristoranti, nonché dimore storiche e locande. La strada ha stelle per indicare varie produzioni cinematografiche e televisive che hanno utilizzato la città come sfondo o sono state girate nei vicini Riverwood Studios, lo studio che ha contribuito a dare vita a The Walking Dead. Alexandria, ad esempio, è stata girata interamente nell'omonimo e reale quartiere di questa cittadina prima di realizzarne un set apposito. Nella cittadina di Senoia è presente anche un ristorante di proprietà del produttore, regista e maestro degli effetti speciali Greg Nicotero e Norman Reedus ("Daryl Dixon") dal nome di Nic & Norman's.

Il set si è spostato anche ad Atlanta soprattutto per alcune scene di esterna apocalittiche. I luoghi più iconici sono certamente il ponte di Jackson Street dove si può ammirare lo skyline di Atlanta ed è anche la via accesso a luoghi come i Caldwell Tanks a Newnan e il capannone dove Rick e il Governatore si sono incontrati ad Haralson. Sempre ad Atlanta è presente il Centers for Disease Control (CDC) dell'episodio cinque della prima stagione dello show. Nella vita reale, il Cobb Energy Performing Arts Center è un luogo privilegiato per spettacoli, concerti, opera, balletti e spettacoli di Broadway. Atlanta è anche la città di Grant Park, dove sono state girate le scene dei primi incontri di Rick Grimes con gli zombie. I veri appassionati della serie non vorranno poi perdersi due chicche proprio nei dintorni di Grant Park: la casa di Rick, al 813 di Cherokee Avenue, e la casa di Morgan, al 376 di Ormond Street.

Infine nella contea di Meriwether è presente la stazione radar dove vivevano alcuni dei Savior. Qui i visitatori possono dilettarsi in una caccia al tesoro mentre vengono inseguiti da zombie. Sapevate che sta per arrivare lo speciale natalizio di The Walking Dead? Ecco, infine, delle ulteriori novità riguardanti la stagione 11 di The Walking Dead.