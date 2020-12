Dove è girato The Witcher? Andiamo sui set della serie Netflix

Quando ci si chiede quali siano le serie più attese nei prossimi mesi, The Witcher 2 è sicuramente tra le prime risposte: la serie originale Netflix partita come adattamento della saga di libri di Andrzej Sapkowski ha stupito tutti con il primo ciclo di episodi, ed è pronta a farlo anche in futuro con le avventure di Geralt, Yennefer e Ciri.

Mentre restiamo in attesa di novità sulla possibile data d'uscita (che sembra ancora lontanta però), per non lasciarvi soli, abbiamo deciso di dedicare allo show ideato da Lauren S. Hissrich una serie di utili approfondimenti e FAQ sulla serie, come per esempio un focus su che fine ha fatto Yennefer alla fine della prima stagione di The Witcher, o le origini di Geralt in The Witcher, oppure anche come nasce un Witcher. E mentre abbiamo parlato di quanti anni ha Geralt in The Witcher, oggi torneremo invece sulla produzione della serie, per parlarvi delle fantastiche location che hanno fatto da set per le stagioni dello show.

La serie di The Witcher con protagonista Henry Cavill è stata principalmente (almeno per quanto riguarda la prima stagione) girata in Europa, tra centro-nord e sud del continente, con le location principali presenti in Polonia, Ungheria, Spagna e Austria. Vediamone alcune tra le più suggestive nello specifico.

La maggior parte delle scene ambientate a Blaviken sono state girate ai Mafilm Studios, vicino a Budapest, in Ungheria, e la grande sala del palazzo di Cintra si trova agli Origo Studios, sempre a Budapest.

Aretuza, l'accademia delle maghe si trova alla Roque de Santo Domingo, all'isola di La Palma, nelle Isole Canarie, in Spagna.

L'esterno del castello abbandonato di Wyzima, nel regno di Temeria, è stato girato invece al castello di Kreuzenstein, a Leobendorf, in Austria.

E per quanto riguarda la seconda stagione? Al momento, la maggior parte delle riprese della seconda stagione si stanno svolgendo nel nord dell'Inghilterra, tra Lake District, la contea di Durham e la zona collinare delle Yorkshire Dales. Rimaniamo in attesa di scoprire se la produzione si sposterà in un futuro breve in altre location.

