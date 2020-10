Dove è stato girato Vikings? Tutte le incredibili location della serie

L'attesa sembra infinita, e ancora non sappiamo quando potrebbe uscirà la seconda parte di Vikings 6, che rappresenterà anche la conclusione della serie. Se i fan rimangono in trepidante attesa di annunci ufficiali, possiamo consolarci con spin-off Vikings: Valhalla che sarà prodotto da Netflix. Il futuro, quindi, si prospetta brillante per la serie targata MGM History.

Per prepararci all'atteso finale delle vicende di Bjorn la Corazza, sulle nostre pagine abbiamo iniziato una serie di approfondimenti, come per esempio dove si trova la Kattegat vista in Vikings, o la storia di Lagertha e le differenze con Vikings. Oggi, invece, torneremo a parlare delle location dello show. Sapete dov'è stata girata la serie? Scopriamolo insieme.

Alcuni potrebbero rimanere sorpresi, ma la serie canadese non è stata girata in Scandinavia; bensì, la maggior parte delle location si trovano in Irlanda, e scopriamole quindi insieme. Sicuramente, la contea di Wicklow vi sarà familiare, essendo il luogo dove sono state girate la maggior parte delle scene della serie.

Per esempio, il Lough Tay, uno splendido lago situato proprio a Wicklow, è stato utilizzato proprio come la patria dei nostri amati vichinghi, Kattegat, e per la serie è stato costruito un set ad hoc, con tanto di case vichinghe e barche sulla riva. Il lago è anche conosciuto come Guinness Lake, e purtroppo si trova in una zona privata: è possibile solo avvicinarsi, e non visitarlo personalmente. Ma la vista comunque vale il viaggio. Sempre a Wicklow troviamo la montagna di Luggala, che si affaccia proprio sul Lough Tay, e che fa parte della proprietà della famiglia Guinness. Infine, poco lontano troviamo anche la magnifica cascata Powerscourt, dove per la prima volta abbiamo visto Aslaug.

Altri laghi che abbiamo visto e apprezzato nella serie sono i Blessington Lakes, usati per le scene in cui Ragnar e gli altri vichinghi salpavano per i mari sulle loro navi. Altra location suggestiva è la Nuns Beach, la spiaggia delle suore, situata nella contea di Kerry, ed è stata usata per le scene ambientate in Northumbria. Per rappresentare il fiume della Senna parigino, invece, è stato usato il fiume Boyne, nella contea di Meath. Per concludere, la spiaggia di Vik e la cascata Skógafoss, in Islanda, sono state mostrate quando Floki nella quinta stagione arriverà proprio sulle coste islandesi.

E voi? Conoscevate queste famose location di Vikings? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedciato!