Girls Code: ecco il cast della nuova serie Freeform di Paul Feig

Freeform ha annunciato il cast per il pilot della commedia. La serie arriva dal produttore esecutivo e regista candidato agli Emmy Paul Feig (Freaks and Geeks, Spy, Ghostbusters, Bridesmaids), e dalla scrittrice e creatrice Kim Rosenstock (New Girl, GLOW).

Il pilot segue la strana collaborazione tra due ex partner del laboratorio MIT: Wendy, una CEO del comparto tecnologico, tutta concentrata su sé stessa, e Angela, un' imprenditrice del sociale che si occupa di comunità, che devono cercare di superare i loro numerosi problemi e la loro incompatibilità per dirigere un reparto tech tutto al femminile.

Dalla Paramount Television, Anonymous Content e Feigco Entertainment, questa comedy di mezz'ora per episodio è scritta dalla Rosenstock con la regia di Feig.

Nei ruoli di Wendy e Angela troviamo rispettivamente Sophia Di Martino (Flowers) e Kirby Howell-Baptiste (Downward Dog). Wendy è un ingegnere robotico di successo e CEO delle Lighthouse Industries. Carismatica e fiduciosa nelle sue capacità, è apparentemente inarrestabile; tuttavia, un disastro al lavoro la costringe a fare un passo indietro e capire cosa fare dopo, come andare avanti, cioè.



Angela è un'altrettanto brillante professoressa di ingegneria che ha scelto di perseguire il lato non profit della professione, creando un "incubatore per imprenditori tecnologici emergenti donne", che supervisiona insieme ad altri geni (sempre donne), giovani e meno giovani, che sono in missione per cambiare il mondo.

Nel cast c'è anche Hayley Magnus (The Dressmaker), nei panni dell'assistente ottimista, ambiziosa e ipercompetitiva di Wendy, Johanna; Andy Buckley (The Office) nel ruolo del mentore di Wendy, che spesso le si pone in qualità di "genitore"; e Rene Gube (Crazy Ex-Girlfriend) nel ruolo di Chief Operating Officer delle Lighthouse Industries.

"Girls Code" è una serie creata da Rosenstock, che è anche produttore esecutivo insieme a Feig e Jessie Henderson per Feigco Entertainment. Joy Gorman Wettels (13 Reasons Why).