Il giro del mondo in 80 giorni: sospese le riprese in Sudafrica a causa del Coronavirus

Slim Movie + Tv ha sospeso la produzione del serial drammatico Il giro del mondo in 80 giorni con protagonista la star di Doctor Who, David Tennant, a causa della pandemia di Coronavirus che sta imperversando a livello globale in questo periodo. La casa di produzione, gestita da Simon Crawford Collins, ha ufficializzato la decisione.

Lo stop sarà di un mese e la maggior parte della crew e del cast rientrerà in Gran Bretagna. Fra questi anche David Tennant, che interpreta Phileas Fogg.

"Abbiamo deciso di instaurare una pausa di breve durata e prenderci cura di tutti e farli rientrare. Stiamo tentando di mettere in pausa i problemi con l'approccio migliore, così saremo in grado di ricominciare a produrre rapidamente" ha dichiarato Crawford Collins.



Il giro del mondo in 80 giorni è una nuova trasposizione del romanzo di Jules Verne, con protagonista David Tennant nei panni dell'esploratore Phileas Fogg.

Il gentiluomo inglese scommette con alcuni membri del Club della Riforma di poter circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni.

In palio ci sono 20.000 sterline e Fogg inizia il suo viaggio da Londra, insieme al fido aiutante Passepartout.

Noto principalmente per il suo storico ruolo in Doctor Who, David Tennant ha partecipato lo scorso anno allo show per Amazon Prime Video, Good Omens, serie tv tratta dall'opera di Neil Gaiman e interpretata al fianco di Michael Sheen.

David Tennant aveva espresso il suo disappunto per Doctor Who, in seguito alla decisione di non produrre l'episodio natalizio.