Giucas Casella piange in diretta a Pomeriggio 5: 'Presto diventerò nonno'

Giucas Casella, illusionista televisivo ed opinionista negli show della d'Urso, oggi in diretta a Pomeriggio 5 è scoppiato in lacrime dopo aver comunicato alla conduttrice che presto diventerà nonno.

Casella, personaggio molto noto nei salotti televisivi, è stato concorrente in una passata edizione dell'Isola dei Famosi, dove ha saputo sfoggiare tutte le sue migliori qualità da comico, più che quelle da naufrago.

Il prestigiatore, ospite in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, ha rivelato a Barbara d'Urso di stare per diventare nonno tra le lacrime: " Sono lacrime di gioia queste. Barbara scusa. Diventerò nonno prestissimo ed è una cosa bellissima, sono felicissimo di questo".

Il figlio di Giucas Casella è un medico, e così anche la sua compagna, infatti Giucas ci tiene a confidare come stanno andando le cose per loro, e dichiara: " Mio figlio e sua moglie dormono in camere separate e mangiano con la mascherine", mentre il nipotino nascerà tra luglio e agosto prossimo.

Riguardo i reality show Mediaset, L'Isola dei Famosi è stata rinviata, mentre il GF Vip sostituirà la versione nip questo autunno a causa della riprogrammazione dei palinsesti dovuti al Coronavirus.