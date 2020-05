Giulia Cavaglia ed il suo video hot sui social: 'Segnalatemelo, è stato un errore'

Giulia Cavaglia e Francesco Sole sono due personaggi molto attivi sui social: lei, dopo Uomini e Donne, è influencer e sponsorizza prodotti di cosmetica tramite video e dirette Instagram; lui è uno scrittore, molto amato anche per i suoi video (tra l'altro, ha dedicato una canzone alla sua fidanzata, si intitola "Giulia", giustamente).

La coppia è finita nel mirino del gossip dopo che Francesco ha pubblicato per errore un video di Giulia mentre stava facendo pipì nel giardino della loro casa, e le ha ripreso le parti intime. La clip è stata subito rimossa dal ragazzo, ma non ne ha impedito la condivisione da parte di alcune persone.

Giulia ha subito giustificato l'accaduto, spiegando quanto era successo: "Francesco ha pubblicato quel video non volutamente. Ovviamente mi sono molto arrabbiata con lui. Quel contenuto non lo volevo online, stavamo giocando e ridendo e quindi non stavamo infrangendo nessuna legge. In quel video si vedono le mie parti intime, lo trovo oggettivamente poco carino, soprattutto da parte di donne che condividono questo contenuto" ha detto l'influencer.

E poi conclude chiedendo a chi lo trovasse in rete di segnalarlo:"Se vedete questo contenuto vi chiedo per favore di segnalarlo, è stato un errore chiaramente, e invito tutte le persone a capire che stanno violando la mia privacy. Il mio fidanzato non è stato attento, oltre che arrabbiarmi con lui più di tanto non posso fare. Vediamo tutti i giorni che le ragazze vengono ricattate per video di questo genere, eviterei di farli girare".

Poco tempo fa si vociferava della partecipazione di Francesco e Giulia a Temptation Island, poi smentita. Il dating show torna a giugno su Canale 5, insieme ad altri programmi TV dopo la ripresa delle produzioni televisive.