Giulia De Lellis furiosa per i festeggiamenti degli Interisti: 'La pandemia non c'è più!?'

Le foto e i video dei festeggiamenti in Piazza Duomo per lo scudetto appena vinto dall'Inter hanno creato moltissime polemiche. In tanti si sono chiesti se questo fosse il modo giusto di celebrare una vittoria sportiva con una pandemia in atto, e tra questi c'è anche Giulia De Lellis.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti espresso tutto il suo disappunto sui social, domandandosi come mai, sia stato possibile un simile assembramento solo per un banale evento sportivo, limitando poi di fatto, tutte le atre attività.

"Mascherine abbassate, nessun distanziamento sociale. Ma.. come? E le rotture di pa**e per la pandemia dove la avete messe? Da parte per il calcio?" Poi ha aggiunto: "Tavoli da 4 solo all'aperto, cit.’ e i ristoratori non possono lamentarsi, certo! Feste, matrimoni, battesimi.. no!!! E gli organizzatori di eventi devono stare zitti… I proprietari dei locali devono piangere in silenzio anche loro.. ovviamente! Ma che caz*o di posto è questo? Che Paese siamo?".

Alla risposta molto stizzita di un tifoso, la De Lellis ha poi detto: "Ecco un coglio*e di turno, ora tutti sanno che hai la mer*a in testa, felice?". Infine ha concluso la sua polemica con: "Nessuno dice di non festeggiare, ma fatelo con la testa non con il cul*. Salite in macchina o tornate a casa se non sapete stare al mondo come chi vi ha permesso questo".

