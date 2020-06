Giulia De Lellis furiosa contro i paparazzi: 'Violano la proprietà privata'

Giulia De Lellis è davvero molto attiva sui social network: oltre alle stories di prodotti sponsorizzati, condivide molto volentieri con i suoi followers ritagli di vita, tra cui la sua love story con Andrea Damante, conosciuto anni fa a Uomini e Donne.

Nelle ultime ore, però, qualcuno ha turbato la serenità dell'influencer, e si tratterebbe di due paparazzi che si sono intrufolati nella sua proprietà privata per rubarle qualche foto a sua insaputa. Sabato 6 giugno la De Lellis non ci ha visto più ed ha pubblicato un video in cui i due fotografi incriminati camminano lungo la strada sterrata in aperta campagna, scrivendo:

"Non voglio fare polemica. Voglio solo chiedervi una cosa. Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in proprietà private (per l'ennesima volta, dopo l'ennesima causa) per scattare le loro foto, non ci sto...non lo posso accettare! ABITAZIONI PRIVATE (qui per esempio erano nel terreno di un vicino)... Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia... devo stare con l'ansia perenne. Vi sembra giusto? IN CASA MIA, vi sembra corretto?".

L'influencer chiede ai suoi followers se trovano corretto il comportamento dei fotografi, che per poter rubare qualche scatto si infiltrano di soppiatto nelle vicinanze di casa sua solo per fare qualche scoop. Il verdetto dei fan non lascia spazio ai dubbi, quasi tutti sono d'accordo sul rispetto della privacy.

Che si tratti o meno di un personaggio pubblico, fintanto che non è esplicitamente il diretto interessato a dare il consenso delle riprese, nessuno si dovrebbe permettere di violare la privacy altrui. Rispettare le persone è alla base di ogni tipo di rapporto, lavorativo o meno, di chiunque si tratti, anche se non tutti sembrano d'accordo quando si tratta di celebrities, che si ritrovano spesso paparazzati in situazioni di vita privata.

Un caso differente avvenuto sui social è quello di Amadeus ed il furto d'identità, mentre Giulia e Andrea Damante saranno presto sposi, e sicuramente il ritorno di fiamma unito alla rivelazione delle nozze ha rimescolato le carte per la coppia e di conseguenza ha alimentato l'interesse dei paparazzi.