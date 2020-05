Giulia De Lellis di nuovo nel mirino del web: per gli hater è 'troppo magra'

Dopo i recenti commenti sulla cura del suo corpo, la seguitissima influencer Giulia De Lellis è stata nuovamente presa di mira dagli hater che popolano i social. Qualche giorno fa, la fidanzata di Andrea Damante aveva condiviso dei trucchetti consigliati dal suo nutrizionista per perdere qualche chilo.

"Ho iniziato la dieta perché, come vi dicevo, essendo tornata a Milano per lavoro, ho fatto delle prove per una campagna e…devo asciugarmi un po’" aveva spiegato Giulia De Lellis. "Diciamo che questa quarantena ci ha fatto gonfiare un po’ tutti. Poi più in là condividerò con voi la dieta per asciugarmi, anche se quella è molto molto personale".

Quando qualche ora fa ha condiviso una nuovo foto su Instagram, però, il suo profilo ha ricevuto una serie di offese da parte di alcuni hater. "Vorrei sapere dove ti devi asciugare", "Deve asciugare il cervello che non ha", "Troppo magra, fa la dieta e dice sempre che deve dimagrire. È un po' malata!" si legge in alcuni dei commenti, con qualcuno che ha scritto anche "Il Dama l’ha sempre fatta sentire fuori forma, adesso che sono tornati insieme le torneranno i complessi".

Come di consueto, Giulia De Lellis ha deciso di non replicare ai duri attacchi ricevuti sul web, anche se non sono da escludere delle dichiarazioni da parte sue in arrivo nei prossimi giorni. L'influencer intanto sta continuando a consigliare i prodotti nelle sue Instagram story.