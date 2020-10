Giulia De Lellis provata dall'acne: 'Non riesco più a guardarmi allo specchio'

Come vi abbiamo già raccontato, Giulia De Lellis soffre di una fastidiosa acne e, nonostante i vari messaggi di body positivity lanciati nel corso dei mesi, sembra che l'influencer stia vivendo molto male questa sua condizione.

Come rivelato nelle Instagram Stories, il suo problema con la pelle sembra non migliorare nonostante le lunghe e costose cure dal dermatologo. L'unica cosa possibile da fare a questo punto è evitare di specchiarsi, per non scovare nuove macchie che andrebbero ulteriormente a ledere la sua autostima.

La De Lellis aveva rivelato tempo fa di soffrire di un'acne psicosomatica, cioè dovuta principalmente dagli scompensi dovuti allo stress. Questo problema sembra però non essere minimamente scomparso e dunque la sola soluzione è quella di cercare di pensarci il meno possibile e valorizzare tutto il resto del proprio corpo.

"Mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po' giù di morale perché ogni cura sembra fallire… Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco. Non mi guardo. Ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non è il nostro punto di forza valorizzeremo altro".

La De Lellis ha mostrato le sue imperfezioni anche sul tappeto rosso di Venezia, tentando di far comprendere alle sue follower che un problema di pelle non potrà mai essere un limite. Questa scelta però le ha causato anche molte critiche. In molti non hanno accettato che Giulia De Lellis abbia modificato le foto del suo red carpet.