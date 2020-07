Giulia De Lellis provata su Instagram: 'Sono preoccupata per mia nonna'

Nelle ultime ore Giulia De Lellis si è mostrata molto provata sui social network. Nelle storie su Instagram infatti l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di essere molto preoccupata per le condizioni di salute in cui versa sua nonna.

La giovane influencer ha però dovuto lasciare Roma per raggiungere Forte dei Marmi a causa di imminenti impegni lavorativi che non ha potuto rimandare e dunque si è mostrata quasi in lacrime e con la voce rotta dal pianto ai suoi follower, dicendo: “Eccomi qua, ci siamo rimessi in viaggio, purtroppo devo tornare verso Forte dei Marmi perché devo fare dei lavori che non riesco proprio a rimandare”.

Nelle storie successive ha poi aggiunto: "Sono venuta di corsa qui a Roma perché c’è la mia nonnina che non sta molto bene. Ho fatto il prima possibile e sono corsa da lei, ma ora devo tornare per forza, perché, anche se c’è ancora qualcuno che pensa che io non abbia un caz*o da fare nella mia vita, in realtà, ringraziando Dio, ho veramente tanti impegni e tante responsabilità che non posso rimandare. Parto a malincuore perché non sono molto tranquilla, però devo tornare a lavorare".

Nonostante il momento difficile Giulia non dimentica gli haters che spesso la accusano di non fare nella realtà dei fatti alcun lavoro. Almeno l'amore sembra andare a gonfie vele dopo il ritorno di fiamma con Andrea Damante.