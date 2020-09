Giulia De Lellis risponde alle dure critiche: 'Meglio l'acne che tanta cattiveria'

Il red carpet di Giulia De Lellis a Venezia 77 non è passato di certo inosservato. La sua scelta di mostrarsi ad un evento tanto importante con i brufoli ben in vista ha fatto veramente molto scalpore. Molti sono stati i giudizi positivi per questo suo messaggio di accettazione personale ma, come spesso capita non sono mancate le critiche.

Attraverso le storie di Instagram la De Lellis ha risposto a quanti avevano disapprovato la sua scelta di mostrarsi al naturale sul red carpet, photossoppando poi visibilmente le foto della stessa serata pubblicate sui social.

L'nfluencer che ha tentato di lanciare un messaggio di skin positivity un po' scocciata ha risposto: "Meglio io, noi con l'acne che gente con tanta cattiveria". Affrontando poi lo stesso discorso successivamente mostrandosi in video ha detto:

"Ho sempre condiviso tutto con voi, inclusi e soprattutto i miei problemi con la pelle, chi mi segue da tempo lo sa, non voglio dare importanza a questi casi, anzi, sorrido a riguardo. Non vi nascondo che per me non è sempre facile o bello parlare di cose che mi fanno male e che mi fanno soffrire, sono umana anch'io ragazzi! Sicuramente qualcuna avrà dei problemi anche più grandi (…) però nel mio piccolo, questo mi fa soffrire. Volevo solo motivare le donne a sentirsi bene con i propri difetti".

La De Lellis ha poi continuato: "A quelli che sono ancora rimasti al fatto che su Instagram a volte posto foto photoshoppate o che sul red carpet sono andata truccata, a questo punto potevo andare struccata… che vi devo dire? Allora andavo in tuta, struccata, appena svegliata, che discorsi? O se devo fare un lavoro metto una foto con un bel primo di un brufolo… ma dai!"