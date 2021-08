Giulia Mizzoni, chi è la conduttrice della Supercoppa su Prime Video?

Giulia Mizzoni è uno dei volti nuovi della squadra di Amazon Prime Video dedicata al calcio. Il colosso infatti si è aggiudicato i diritti della Champions League e della Supercoppa Europea per i prossimi tre anni.

Mizzoni ha fatto il suo debutto questa sera per la partita di Supercoppa Chelsea-Villarreal con la sua trasmissione di approfondimento prima durante e dopo la gara.

La giornalista romana ha lavorato per tre anni con DAZN prima di lanciarsi in questa nuova avventura professionale con Amazon in cui avrà un ruolo da protagonista.



"A volte le parole non servono... o forse non bastano. Parlano gli occhi, i sorrisi, le immagini… come piace a me. Semplicemente grazie per questi 3 anni insieme. Le strade possono dividersi, ma ciò che è stato resta. Per sempre fiera e grata di aver fatto parte della meravigliosa #Daznsquad! E in bocca al lupo per questa fantastica avventura che è la #SerieA" aveva scritto sui propri social salutando Dazn, come potete vedere nel post in calce alla notizia.

Fin da piccola Mizzoni è stata una grande appassionata di sport, in particolare di calcio. Ha iniziato la sua gavetta giornalistica seguendo le squadre giovanili, si è laureata in Scienze della Comunicazione e ha iniziato a lavorare per alcune radio romane ed emittenti private.

Poi ha collaborato con Dahlia TV, Sky Sport e Fox Sport prima di diventare uno dei volti principali di Dazn e ora di Amazon.

A differenza di alcune colleghe la giornalista sembra molto riservata condividendo sui social solo pochi momenti in famiglia con il suo compagno Francesco Giuseppe Di Stefano, giornalista catanese che lavora per Sky, e il loro piccolo Pietro.



Scoprite chi saranno i telecronisti delle partite su Amazon nel nostro focus e tutte le novità sulla Champions League firmata Amazon Prime Video.