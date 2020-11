Giuliana De Sio: 'Il Covid mi ha distrutta mentalmente'

Giuliana De Sio è stata una delle prime persone appartenenti al mondo dello spettacolo a risultare positiva al Covid. L'attrice intervenuta ad Oggi è un altro giorno ha rivelato di essere rimasta particolarmente scioccata da questa esperienza e di aver subito un tracollo sia fisico che mentale.

La De Sio che ha dovuto trascorrere un lungo periodo ricoverata in terapia intensiva, ai microfoni di Serena Bortone ha detto: "Ne sono uscita mentalmente distrutta. Ho pensato di morire. Tutto il mio corpo era in allarme, ma anche la mia mente. Cercavo di allontanare i pensieri terribili che avevo. Portavo quindi la mente a qualcosa di più leggero ma poi i pensieri terribili tornavano" ha rivelato, raccontando del difficile periodo che ha dovuto affrontare in completa solitudine, visto che i medici potevano visitarla solo quando era strettamente necessario.

"Quando sono uscita dall’ospedale c'era il lockdown. Gli altri si sentivano in trappola, io mio sentivo invece finalmente libera" ha aggiunto la De Sio, per poi rivelare alla presentatrice quanto il Covid abbia influito anche sulla sua carriera.

"L'esperienza con il coronavirus mi ha lasciato l'insicurezza. Sono sempre stata una tipa insicura io ma prima di ammalarmi avevo un po' di sicurezza su alcune cose. Ero certa del mio lavoro ad esempio. Ora sono disoccupata da quasi un anno".

Giuliana De Sio non è l'unica Vip ad essere risultata positiva. Nelle ultime settimane infatti molta preoccupazione hanno destato le condizioni di salute di Gerry Scotti, Carlo Conti ed anche Iva Zanicchi. Tutti e tre sono stati infatti ricoverati in ospedale.