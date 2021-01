Giulio Scarpati a Oggi è un altro giorno: 'Ecco perchè ho lasciato Un Medico in Famiglia'

Nel corso del pomeriggio Giulio Scarpati è stato uno degli Ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone. L'attore noto tra l'altro per il suo ruolo di Lele Martini in Un Medico in Famiglia ha svelato le ragioni che lo hanno spinto a lasciare la storica serie con Lino Banfi.

"Ho lasciato la serie perchè volevo fare altro. L'identificazione con un personaggio a lungo andare può diventare una cosa complicata per un attore".

Insomma, Scarpati non voleva restare bloccato nel ruolo dell'iconico dottore ma, voleva poter progredire liberamente nella propria carriera. Tra l'altr,o ha rivelato che si trovava in viaggio in Venezuela quando ha ricevuto la prima sceneggiatura di Un Medico in Famiglia e ha capito sin da subito che sarebbe stato un prodotto vincente. Nel corso dell'intervista è intervenuta anche Lunetta Savino, storica interprete di Cettina.

Giulio Scarpati ha parlato poi anche di sua moglie Nora, con la quale condivide una profonda passione per il teatro, i due tra alti e bassi stanno insieme da 40 anni e la loro relazione appare tutt'oggi ancora molto solida: "Stiamo insieme da 40 anni. Ci vuole molto buon senso, molta capacità di saper gestire le cose. Per fortuna abbiamo una grande passione comune che è il teatro, ci ha cementato un pochino".

Nelle scorse settimane tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno c'è stato anche Lino Banfi che ha raccontato vari retroscena della sua vita e anche Martina Colombari che ha rivelato di essere scampata alla morte per miracolo.