La giuria assegna 8,6 milioni alla famiglia dello stuntman di The Walking Dead

Si era già parlato della morte dello stuntman di The Walking Dead, avvenuta in seguito ad un incidente sul set della serie prodotta da AMC. Adesso la giuria del processo ha dichiarato l'ammontare della compensazione assegnata alla famiglia della vittima.

Secondo il giudizio del tribunale l'emittente televisiva AMC non è stata trovata colpevole, avendo rispettato tutte le regole di sicurezza sul set dello show sugli zombi. Sembra quindi che la morte di John Bernecker avvenuta nel 2017 sia stata accidentale, nonostante questo i familiari riceveranno 8,6 milioni di dollari dall'assicurazione.

L'azienda a voluto condividere questo comunicato: "In questa situazione non ci sono vincitori o perdenti, è stato un terribile e tragico incidente e i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di John Bernecker. Il set di The Walking Dead è sicuro, rispetta tutte le linee guide e gli standard industriali riguardo gli stunt. È stato così per tutte le 150 puntate divise in dieci stagioni e continua ad essere così anche adesso, nonostante il tragico e isolato evento".

Nonostante questo la casa di produzione Stalwart Films è stata multata per 12 mila dollari dal dipartimento del governo degli Stati Uniti reponsabile della sicurezza sul lavoro, a causa dell'inefficacia delle protezioni contro le cadute messe in atto dall'azienda. La famiglia della vittima invece ha espresso il suo desiderio che questo tragico evento porti ad un miglioramento dei sistemi di sicurezza per prevenire questo tipo di incidenti sul set di The Walking Dead.