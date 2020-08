Giuseppe Zeno e Margareth Madè sempre più innamorati: romantiche dediche sui social

Giuseppe Zeno e Margareth Madè sono una delle coppie più belle del cinema italiano e, il loro amore sembra crescere ogni giorno di più come dimostra la tenera e romantica dedica che l'attore ha fatto sui social a sua moglie in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio.

I due, estremamente riservati, si sono sposati nel 2016 con un'intima cerimonia sull'isola di Ortigia e nel 2017 hanno suggellato la loro unione con la nascita della piccola Angelica. Un amore destinato a nascere e a crescere col tempo, come testimoniano le parole che Zeno dedica alla sua compagna in un sentimentale post su Instagram:

"Non accade per caso,non accade quando decidi che sia il momento,non accade neanche quando pensi; ma si, e’ la cosa giusta da fare. Accade perché era scritto. Accade perché il mio sguardo era già fisso nel punto in cui sapevo che saresti passata. E quel sapere e’ diventato sentire e lo sarà sempre di più! Buon anniversario".

La risposta di Margareth Madè è altrettanto appassionata, infatti l'attrice di origini siciliane protagonista di Baarìa, festeggia sentitamente il quarto anniversario di matrimonio, sottolineando con entusiasmo l'arrivo di un nuovo bambino: "Io e te = Amore Famiglia 4 anni e tra poco saremo in 4 @giuseppezeno compagno di questo meraviglioso viaggio che è la Vita".