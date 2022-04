L'Era Glaciale, Scrat dice addio ai Blue Sky Studios e mangia finalmente la sua ghianda

Negli ultimi giorni i Blue Sky Studios hanno deciso di creare un ultimo cortometraggio con Scrat, lo scoiattolo preistorico del franchise de L'Era Glaciale. Il corto di appena 30 secondi è un addio ufficiale del team di Blue Sky Studios, che è stato chiuso da Disney due anni dopo che la società ha acquisito i beni della 21st Century Fox nel 2019.

Il video si apre con una ghianda che giace su un campo innevato. Subito, Scrat entra nell'inquadratura e corre rapidamente verso la ghianda. Scrat si guarda intorno con il suo premio finalmente in mano, spaventato da ciò che potrebbe impedirgli ancora di mangiare la ghianda. Fortunatamente per lui, per la prima volta dall'introduzione di Scrat nell'universo de L'Era Glaciale nel 2002, lo scoiattolo riesce felicemente a mangiare la sua preziosa ghianda.

Per tutto il franchise de L'Era Glaciale, Scrat è sempre stato uno degli elementi più comici, con gli animatori impegnati ad escogitare per lui i modi più bizzarri per impedirgli di ottenere la sua ghianda. Abbiamo visto Scrat essere picchiato da animali arrabbiati, sepolto da una valanga e persino scappare dalla lava di un vulcano in eruzione. Guardare lo scoiattolo soffrire nella sua eterna lotta per ottenere una singola ghianda era una chicca divertente, e ogni capitolo del franchise dell'Era Glaciale ha cercato di architettare nuovi modi per tormentare questo piccolo eroe. Quindi, sembrava giusto che il team dei Blue Sky Studios abbia dato alla sua mascotte ufficiale il suo meritato trofeo prima di chiudere il sipario definitivamente. Scrat ha avuto il suo lieto fine, anche se i Blue Sky Studios non sono più lì per farci ridere.

Ricordiamo che Scrat Tales ha esordito il 13 aprile a poche settimane di distanza dall'uscita del nuovo capitolo dell'Era Glaciale Le avventure di Buck, disponibile su Disney+ dal 25 marzo, un nuovo film con le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico. Su queste pagine potete leggere anche la nostra recensione de Le Avventure di Buck!